Er zit een luchtje aan..deel 2..

Katy had de vloerbedekking opgetild , gelukkig lag er een stukje los, de vorige bewoners moesten natuurlijk ook wel eens onder de vloer zijn, daar zat natuurlijk ook de watermeter. Karel zat vlak naast haar toen ze op haar knieën zittend het luik aan het handvat open trok. Een vies luchtje kwam haar tegenmoet , ze keek met de zaklantaarn in het gat onder de vloer. Wat ze zag was eigenlijk niet echt spectaculair. Ze zag geen dode muizen of zo, en ook niks wat lag te rotten. He, gelukkig maar, als er een dode muis of rat lag had ze die niet durven pakken. Wel lagen er een heleboel peuken onder de vloer, en ja, die stonken vreselijk, misschien hadden de vorige bewoners iemand in huis gehad die niet in huis mocht roken , en ze zo weg moffelde ,ze had er anders geen verklaring voor. Ze pakte een grote lepel en een reclamefolder en begon de peuken op te scheppen, die wou ze echt niet met haar handen oppakken, brrrr… wat stonk dat vies, zeg. Ze legde de peuken op de folder, tjeetje, het waren er toch wel een heleboel. Maar gelukkig had ze alles er weg geschept en kon het luik weer dicht. De folder met peuken ging buiten in de container, die wou ze niet in haar pedaalemmer hebben. De stank bleef nog een hele poos in haar neus zitten, maar gelukkig duurde dat niet echt lang meer en ze was blij dat ze toch onder de vloer had gekeken, nu was dat probleem tenminste opgelost.

De volgende dag na haar werk ging ze met een vriendin een hapje eten in de stad, ze vertelde het voorval met de peuken , en haar vriendin vond dat ze manmoedig te werk was gegaan, er had net zo goed een dood beest onder de vloer kunnen liggen, ze had het stoer opgelost. Ze was ietsje later thuis dan anders, Karel zou wel ongeduldig worden, ze had een lekker hapje voor m gekocht, Karel was gek op vis, ze had zo’n deftig blikje voor hem gekocht, kon wel voor een keertje. Op haar werk was het weer een komen en gaan geweest van kleine ongelukjes tot een meneer die die een acute blindedarmontsteking had, die moest meteen geopereerd worden, en weer was er een jongeman die een schotwond had, gelukkig maar een schampschot, maar zo ging dat tegenwoordig zeker, ruzies werden met kogels beslecht, toch te gek voor woorden. En zo’n incident moest gemeld worden bij de politie voor verder onderzoek naar de toedracht. Ze had mooi werk, maar ze was ook altijd weer blij dat ze naar huis kon, even de spoedgevallen achter zich laten.

Toen ze binnenkwam zag ze Karel niet, dat was gek, Karel kwam meteen naar de deur als ze de sleutel in het slot stak. Deze keer niet. Maar ze hoorde hem wel miauwen en ging op onderzoek uit waar ie zat. Ze vond Karel boven onder haar bed. Toen Karel Katy zag kwam hij langzaam onder het bed vandaan, hij sleepte een beetje met zijn achterlijf. Wat was er gebeurt toen ze op haar werk was ? Misschien was Karel van de trap gevallen.. nee, dat kon niet, dan zou hij niet boven zitten. Misschien van het bed gevallen? Dat kon wel natuurlijk, ze zag wel dat Karel op het bed had gezeten. Beetje gek, maar dat moest het wel zijn. Een andere verklaring kon ze niet bedenken. Als het morgen nog niet goed met m was zou ze naar de dierenarts gaan.

Ze zou Karel nu verwennen met het lekkere blikje vis. Gelukkig, hij at goed, het schoteltje was zo leeg, en volgens Katy ging Karel ook al weer een beetje beter lopen. s,Avonds zaten Karel en Katy samen op de bank , Karel zat zoals altijd op Katy haar benen en samen keken ze televisie, het ging langzaam aan beter met Karel, gelukkig maar. Katy rook nog wel die geur van sigarettenpeuken, maar ja, dat was wel logisch natuurlijk, die hadden wie weet hoe lang misschien onder de vloer gelegen, die lucht was natuurlijk niet zomaar weg. Toen het bedtijd was ging Katy naar boven, ze zou nog even douchen en dan slapen, morgen er weer vroeg uit voor haar werk. Toen ze klaar was met douchen zou ze haar handdoek pakken. Geen handdoek op het haakje. Tjeetje, had ze haar handdoek vergeten ? Ze had gisteren toch een schone handdoek opgehangen ? Dat deed ze toch elke dag , alvast voor de volgende dag een handdoek ophangen? Nou ja, vergeten zeker, wat stom. Maar snel naar de kast voor een handdoek. En nu haar kammen, maar waar was haar haarborstel ? Ze was gisteren zeker haastig geweest of zo, haar borstel legde ze ook altijd op dezelfde plaats. Nou ja, niet te vinden.

Maar even de kam uit haar tas gebruiken, ze zou de borstel vast weer ergens vinden, dat kon niet anders. Het was nu ondertussen toch echt bedtijd geworden, morgen weer op tijd naar haar werk. De volgende dag werd ze natuurlijk wakker gemaakt door Karel, en ze liet hem eerst in de tuin en gaf hem brokjes, daarna haar ontbijt en het was alweer tijd voor haar werk. Ze wou nog snel een blikje drinken meenemen voor in de bus en dan was het ook tijd voor de bus. Jakkes, de blikjes waren op, moest ze die vanmiddag ook nog kopen, ze meende echt dat ze nog twee blikjes had. Nou ja, ze werd wel vergeetachtig, zeker te druk gehad de laatste tijd. Nu snel.. opschieten !!! Ze mocht niet te laat komen. Ze was net op tijd, de bus kwam er al aan. Het ritje in de bus gebruikte ze meestal om even haar mail te checken op haar mobiel en om even te whatsappen met haar beste vriendin, ze moesten maar weer eens iets afspreken voor het weekend. En druk met haar mobiel bezig zag Katy niet dat er een manspersoon richting de achterkant van haar huis ging, en trouwens als ze het al had gezien was het nog niks bijzonders geweest, er liepen natuurlijk wel vaker mensen op straat. En ze zag al helemaal niet dat er een man onder de omheining van haar tuintje door kroop en binnen een paar seconden verdwenen was achter de klimop………

WORD VERVOLGT ……………